Понтонный мост в Кемеровской области закрыли для пешеходов из‑за паводка

В Междуреченске – одном из крупнейших городов Кемеровской области – закрыли понтонный мост для пешеходов из‑за начала сезона ледохода и паводков.

Ситуация осложняется тем, что запасы снега в бассейнах рек превышают среднегодовые показатели в 1,5 раза. Из‑за активного таяния снега уровень воды поднялся. Уже начались подтопления жилых домов. Местным жителям оказывают помощь спасатели.

