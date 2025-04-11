В ток-шоу "Вопрос спорный" эксперты обсудят самые актуальные темы

Самые злободневные темы обсуждаются в проекте "Вопрос спорный" на телеканале Москва 24. Ежедневно в прямом эфире сталкиваются полярные мнения, экспертная аналитика и острые аргументы вокруг самых резонансных, неоднозначных и актуальных тем дня.

С 14 апреля ведущей эфира станет легенда российского и мирового фигурного катания, чемпионка мира, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. Программа выходит по будням в 13:30.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.