Российский дизайнер обвинила французский бренд в плагиате сумок

Российский дизайнер Джозефинна Эмбройдери обвинила французский бренд в плагиате. Поводом стали сумки с декором в виде куриных ножек, которые показали на неделе высокой моды в Париже.

Автор оригинальной идеи заявила, что создала такой аксессуар еще в 2023 году, и он стал визитной карточкой ее бренда. Пользователи соцсетей поддержали дизайнера и обвинили французский модный дом в копировании.

Эксперты отмечают, что доказать плагиат в индустрии моды непросто. Закон защищает не саму идею, а конкретное дизайнерское решение, поэтому для защиты прав важны эскизы, рабочие файлы и другие доказательства авторства.

