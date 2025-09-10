Форма поиска по сайту

10 сентября, 07:45

Эксперты рассказали о пользе короткого сна на работе

Эксперты рассказали о пользе короткого сна на работе. По их словам, такой отдых позволяет продуктивно доработать день. Опасаться ощущения разбитости после такого сна не стоит, ведь обычно это относится к отдыху от 40 минут.

Западные компании, которые практиковали короткий дневной сон, заявляют, что он повышает креативность и интеллектуальную работоспособность сотрудников. Однако в российских компаниях на данный момент такое практикуется редко.

