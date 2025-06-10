Россиянин скосил борщевик и получил ожоги 80% тела

Россиянин попал в отделение токсикологии НИИ имени Склифосовского после того, как скосил борщевик. Он не заметил в траве заросли ядовитого растения. В результате мужчина получил ожоги 80% тела. По словам врачей института, в этом сезоне он стал их первым пациентом с такой проблемой.

Ожоги от борщевика заметны не сразу. Если на кожу попал сок растения, то его необходимо сразу смыть водой, желательно с мылом: щелочь нейтрализует действие яда. Затем поврежденный участок нужно закрыть от солнечных лучей.

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