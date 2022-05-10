Участвовавшая в параде Победы военная техника вернулась в Алабино

Военная техника, которая участвовала в параде в честь Дня Победы, вернулась в Алабино. В этом году боевые машины временно базировались в Печатниках. Из-за движения колонны частично перекрывали движение на МКАД и некоторых участках Волгоградского проспекта.

Всего в этом году в параде приняли участие более 130 единиц техники, но в подготовке к торжественному маршу приняло участие больше машин, поскольку была сформирована еще резервная колонна на случай возможных поломок. В итоге все прошло без происшествий.

Высокую оценку подготовке и проведению парада дал президент Владимир Путин. Теперь техника возвращается к местам постоянного базирования. Но воздушную часть парада в этом году провести не удалось. Поднять в небо над Москвой авиацию не позволили погодные условия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.