10 апреля, 14:45
Почти 150 случаев укусов клещей зафиксировано в Подмосковье с начала сезона
В Подмосковье с начала сезона зафиксировано почти 150 случаев укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, именно столько человек обратились в медицинские учреждения после укусов клещей.
В ведомстве отметили, что этот показатель ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Также сообщается, что в регионе продолжается профилактическая обработка территорий от клещей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.