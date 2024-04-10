Медик объяснила, как климат весной может влиять на состояние аллергиков

В Москве начался сезон цветения – уже распустились березы, ольха и орешник. По данным ботаников, в 2024 году у деревьев будет много пыльцы ввиду обильных снегопадов в течение зимы.

Как отметила директор по лабораторной медицине Любовь Станкевич, порой складываются такие климатические условия, что цветение растений начинается подряд одно за другим. В связи с этим аллергия зависит от климатических условий каждой весны.

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