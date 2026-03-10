Росстандарт начал разрабатывать новые требования к окнам в жилых домах

Росстандарт разрабатывает новые требования к окнам в жилых домах. Ведомство планирует сделать обязательной установку блокираторов. Согласно действующему ГОСТу, в домах должны использоваться специальные блокираторы, например ручка с ключом.

В Общественной палате также предложили ввести СМС-рассылку для родителей перед сезоном открытых окон. Именно в теплое время года происходит больше всего несчастных случаев с детьми.

