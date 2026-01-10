Москвичи могут записать видеопоздравления для участников СВО до 11 января

Для участников специальной военной операции москвичи могут записать видеопоздравления. Эта акция продлится до 11 января в рамках проекта "Зима в Москве".

Участники и авторы открыток стараются подарить бойцам частицу домашнего тепла и праздничного настроения, поэтому каждое послание получается по-настоящему душевным. При этом профессиональные видеооператоры помогают со съемками и освещением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.