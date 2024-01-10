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10 января, 07:15

Общество

Резкие скачки атмосферного давления, сильный ветер и метель ожидаются в столице 10 января

Резкие скачки атмосферного давления, сильный ветер и метель ожидаются в столице 10 января

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Резкие скачки атмосферного давления, температурные перепады, сильный ветер и метели ожидаются в столице в течение 10 января. В комплексе городского хозяйства Москвы уточнили, что за 9 января снежный покров в городе вырос примерно на шесть сантиметров.

В течение 10 января столбики термометров в Москве будут показывать от 6 до 8 градусов мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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