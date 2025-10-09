Форма поиска по сайту

09 октября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Инновационную операцию по исправлению тяжелой деформации позвоночника провели в Москве. Врачи установили 17-летнему молодому человеку гибкие корды, сохранив подвижность спины. Благодаря операции пациент получил шанс на полноценную и активную жизнь.

"Необходима ориентация на строительство принципиально новых медицинских учреждений – "клиник завтрашнего дня". На протяжении нескольких лет междисциплинарные команды работали над формированием концепции крупных медицинских центров будущего, каждый из которых будет более 100 тысяч квадратных метров. Первым воплощением этого подхода станет новая 52-я больница, за которой последует институт Склифосовского, больница имени Демихова, детский многопрофильный стационар на западе Москвы", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве продолжается вакцинация от гриппа. Дети могут привиться в школах и детсадах. Взрослые могут сделать это в поликлиниках или в одном из 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД. Они работают каждый день: с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 18:00, по воскресеньям с 09:00 до 16:00

Читайте также
обществогородвидео

