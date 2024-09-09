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09 сентября, 15:32

M24.RU

Эксперты рассказали, как защитить интересы ребенка при разводе родителей

Эксперты рассказали, как защитить интересы ребенка при разводе родителей

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9 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Как сегодня защитить интересы ребенка при разводе родителей: изменения в законодательстве и роль медиации".

Перед журналистами выступили:

  • уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
  • общественный деятель, писатель, руководитель образовательного холдинга "Лидеры" Марина Шилкина;
  • педагог-психолог, научный сотрудник, руководитель оздоровительно-обучающего центра "Феникс" для взрослых Ирина Хожалова;
  • общественный деятель, многодетная мама, эксперт по семейным ценностям Екатерина Величкина.
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