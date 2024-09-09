09 сентября, 15:32M24.RU
Эксперты рассказали, как защитить интересы ребенка при разводе родителей
9 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Как сегодня защитить интересы ребенка при разводе родителей: изменения в законодательстве и роль медиации".
Перед журналистами выступили:
- уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- общественный деятель, писатель, руководитель образовательного холдинга "Лидеры" Марина Шилкина;
- педагог-психолог, научный сотрудник, руководитель оздоровительно-обучающего центра "Феникс" для взрослых Ирина Хожалова;
- общественный деятель, многодетная мама, эксперт по семейным ценностям Екатерина Величкина.