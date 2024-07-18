Гастроэнтеролог Сычева: сода или апельсиновый сок не помогут при изжоге

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Сода или апельсиновый сок не помогут избавиться от изжоги. Об этом в эфире радио Sputnik заявила врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Наталья Сычева.

Эксперт объяснила, что у соды есть эффект рикошета: она сначала гасит кислотность, а потом организм это компенсирует и выделяет слишком много кислоты. А цитрусовые, продолжила она, у многих ослабляют нижний пищеводный сфинктер, из-за чего происходит заброс кислоты из желудка в пищевод.

Избавиться от изжоги, по мнению Сычевой, помогает изменение рациона и режима питания, а также соблюдение мер предосторожности. Гастроэнтеролог рекомендовала принимать пищу хотя бы три раза в день, примерно через каждые пять часов. Сразу после еды не стоит ложиться или поднимать тяжести. Также следует ограничить в рационе продукты, провоцирующие изжогу, или поработать со стрессом, сказала врач и добавила, что если изжога не проходит в течение 2–3 дней, то необходимо обратиться к специалисту.

Сычева отметила, что изжога может быть не только при повышенной кислотности желудочного сока, но и при пониженной. Еще неприятные ощущения могут быть связаны с синдромом избыточного бактериального роста в кишечнике, когда возникает вздутие и повышается внутрибрюшное давление. Однако может возникнуть и функциональная изжога, когда нет особой патологии ЖКТ, но нарушена связь между центральной нервной системой и пищеводом, пояснила Сычева.

Ранее врач-диетолог Анастасия Чижикова назвала продукты, способные облегчить изжогу. В период обострения она посоветовала принимать лекарства, однако "маскировать" проблему постоянно таким образом нельзя. Эксперт уточнила, что кисель и каши, особенно овсяная, льняная и рисовая, могут уменьшить дискомфорт.