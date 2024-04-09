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09 апреля, 13:30

Общество

Синоптики спрогнозировали дождь и грозу в Москве 9 апреля

Синоптики спрогнозировали дождь и грозу в Москве 9 апреля

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Синоптики спрогнозировали кратковременный дождь и грозу в столице 9 апреля

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В Москве наблюдается облачная погода. По прогнозам синоптиков, возможен кратковременный дождь, а вечером может начаться гроза. При этом воздух в столице может прогреться до 20 градусов.

В связи с аномально теплой погодой систему отопления города перевели на минимальные параметры работы по температуре и по циркуляции теплоносителя. На данный момент его температура в сети составляет 75–77 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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