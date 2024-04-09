09 апреля, 13:30Общество
Синоптики спрогнозировали дождь и грозу в Москве 9 апреля
В Москве наблюдается облачная погода. По прогнозам синоптиков, возможен кратковременный дождь, а вечером может начаться гроза. При этом воздух в столице может прогреться до 20 градусов.
В связи с аномально теплой погодой систему отопления города перевели на минимальные параметры работы по температуре и по циркуляции теплоносителя. На данный момент его температура в сети составляет 75–77 градусов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.