09 февраля, 12:15

Москвичам рассказали о погоде на текущей рабочей неделе

Российские туристы столкнулись с массовыми отравлениями в Таиланде

"Специальный репортаж": овощи зимой

"Качество жизни": эндокринолог ответила на вопросы о гормонах

Подростки устроили дебош в жилом комплексе Химок

До 10–13 градусов мороза ожидает москвичей на текущей неделе

До наступления весны осталось 19 дней

"Атмосфера": атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба в Москве 9 февраля

Более 7 тысяч москвичей бесплатно научились ухаживать за пожилыми родственниками

Синоптики спрогнозировали снег в Москве до конца недели

В Москве до 13 февраля сохранится холодная погода с температурами днем от минус 10 до минус 13 градусов. Затем в столицу придет первая в этом году оттепель, и столбики термометров поднимутся до 3 градусов.

Заслуженный климатолог России Роман Вильфанд объяснил, что холод в первой половине недели связан с тем, что Москва и область находятся на восточной периферии антициклона, перемещающегося со Скандинавии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоАлексей ПименовЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

