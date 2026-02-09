Москвичам рассказали о погоде на текущей рабочей неделе

В Москве до 13 февраля сохранится холодная погода с температурами днем от минус 10 до минус 13 градусов. Затем в столицу придет первая в этом году оттепель, и столбики термометров поднимутся до 3 градусов.

Заслуженный климатолог России Роман Вильфанд объяснил, что холод в первой половине недели связан с тем, что Москва и область находятся на восточной периферии антициклона, перемещающегося со Скандинавии.

