Диетолог назвала полезные начинки для пиццы

Во всем мире 9 февраля ежегодно отмечают День пиццы. Сегодня существует множество вариантов этого блюда: круглые и прямоугольные, открытые и закрытые, на тонком или толстом тесте с самыми разнообразными начинками.

По мнению диетолога Ирины Шиковой, лучше всего в пиццу добавлять курицу, индейку, креветки или тунец. Также обязательным ингредиентом остаются овощи: перец, шпинат, грибы и лук обеспечат деликатес полезной клетчаткой и белками.

Помимо этого, врач посоветовала отдавать предпочтение тонкому цельнозерновому тесту и легким сырам. Так пицца станет не только вкусным угощением, но и частью здорового рациона.

