Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

19 столичных вузов приглашают на занятия участников "Московского долголетия". Открыты новые программы обучения: "Практика работы в нейросетях", "Арт-терапия", "Продвижение и продажи в интернете".

"С 2025 года в Морозовской детской больнице мы успешно применяем CAR-T-терапию. Так называемые живые лекарства для детей с онкогематологическими заболеваниями, например с лейкемией, когда другие методы уже бессильны. Суть технологии в том, что собственные клетки иммунной системы пациента "обучаются" находить и уничтожать раковые клетки. В этом году мы планируем запуск схожей программы CAR-T-терапии и для взрослых пациентов. Мы последовательно переходим от усредненных схем к персонализированной медицине" – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эксклюзивная церемония бракосочетания пройдет в "Саду благодарности" 26 февраля. Эту возможность дадут паре с самой трогательной историей знакомства. Для участия в отборе ее необходимо прислать на почту zags@mos.ru.