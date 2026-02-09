Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Снежный покров вырастет на 0,5 см после снегопада в Москве 6 февраля

Москвичка рассказала о погоде у метро "Петровский Парк"

Зрители Москвы 24 рассказали о погоде в Хамовниках и Щербинке 6 февраля

"Специальный репортаж": догхантеры

Камера хранения возобновила работу в арке Южного входа на ВДНХ

Экстремальные морозы не ожидаются в Москве до конца второй декады февраля

Потепление ожидается в Москве 7 февраля

22 дня осталось до наступления весны

Снегопад ожидается в Москве во второй половине дня 6 февраля

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

19 столичных вузов приглашают на занятия участников "Московского долголетия". Открыты новые программы обучения: "Практика работы в нейросетях", "Арт-терапия", "Продвижение и продажи в интернете".

"С 2025 года в Морозовской детской больнице мы успешно применяем CAR-T-терапию. Так называемые живые лекарства для детей с онкогематологическими заболеваниями, например с лейкемией, когда другие методы уже бессильны. Суть технологии в том, что собственные клетки иммунной системы пациента "обучаются" находить и уничтожать раковые клетки. В этом году мы планируем запуск схожей программы CAR-T-терапии и для взрослых пациентов. Мы последовательно переходим от усредненных схем к персонализированной медицине" – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эксклюзивная церемония бракосочетания пройдет в "Саду благодарности" 26 февраля. Эту возможность дадут паре с самой трогательной историей знакомства. Для участия в отборе ее необходимо прислать на почту zags@mos.ru.

Читайте также
обществомедицинагородвидео

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика