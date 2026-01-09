Форма поиска по сайту

09 января, 06:15

Около 15−20 мм осадков выпадет в столичном регионе в ближайшие сутки

Синоптик рассказал о погоде 9 января

Коммунальные службы ведут непрерывные работы по очистке снега в Москве

Социологи рассказали о различиях между зумерами и миллениалами

ФМБА России подало заявку на регистрацию вакцины против аллергии на пыльцу березы

Больше 300 москвичек стали участницами проекта "Стану мамой" в 2025 году

Коммунальные службы устраняют последствия сильного снегопада в Москве

Метели ожидаются в Москве до утра 10 января

Снегопад оставил без света тысячи домов на западе Сербии

Дорожные затруднения зафиксированы на МКАД на фоне снегопада

За предстоящие сутки в столичном регионе выпадет до 15−20 миллиметров осадков, что близко к половине месячной нормы января. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, на 10−20 сантиметров вырастет снежный покров, что вплотную приблизит его высоту к суточному рекорду, который для 9−10 января составляет 46 сантиметров и установлен в 1956 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

