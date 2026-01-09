Около 15−20 мм осадков выпадет в столичном регионе в ближайшие сутки

За предстоящие сутки в столичном регионе выпадет до 15−20 миллиметров осадков, что близко к половине месячной нормы января. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, на 10−20 сантиметров вырастет снежный покров, что вплотную приблизит его высоту к суточному рекорду, который для 9−10 января составляет 46 сантиметров и установлен в 1956 году.

