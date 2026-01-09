Форма поиска по сайту

09 января, 06:29

Общество

Сильная метель и до 11 градусов мороза ожидаются в Москве 9 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в пятницу, 9 января, составит от 9 до 11 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается пасмурная погода, сильный снег и метель. В Подмосковье температура воздуха составит от минус 8 до минус 13 градусов, в некоторых районах также возможны сильные осадки.

Синоптики отмечают, что в регионе будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 6-11 метров в секунду, местами порывы будут доходить до 15-18 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил, что почти две трети от месячной нормы осадков может выпасть в Москве менее чем за двое суток. По данным синоптиков, с 21:00 8 января и до конца дня 9 января в столице ожидается сильный снегопад с метелью и усилением ветра до 18 метров в секунду.

На фоне непогоды городские службы работают в усиленном режиме. Каждые несколько часов они будут проводить прометание с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров.

Почти треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве

