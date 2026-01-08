Снегопад начался на востоке и юго-востоке столичного региона

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снегопад, чья интенсивность в ближайшее время может серьезно увеличиться, начался на востоке и юго-востоке Москвы и Подмосковья. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что осадки начались в Воскресенске, Электростали, Раменском, Жуковском и Лыткарино. Также небольшой снег фиксируется в столичных районах Выхино, Жулебино и Новогиреево.

Осадков на северо-западе и северо-востоке Москвы и Московской области пока не выявлено.

Ранее синоптики прогнозировали, что в столичном регионе в период с вечера 8 января до конца суток 9 января ожидается сильный снегопад с метелью и усилением ветра до 18 метров в секунду.

Ожидается, что за этот период в Москве может выпасть почти две трети от месячной нормы осадков. На фоне непогоды городские службы работают в усиленном режиме. Каждые несколько часов коммунальщики будут проводить прометание с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров.

