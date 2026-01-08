Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 17:30

Общество

Снегопад начался на востоке и юго-востоке столичного региона

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снегопад, чья интенсивность в ближайшее время может серьезно увеличиться, начался на востоке и юго-востоке Москвы и Подмосковья. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что осадки начались в Воскресенске, Электростали, Раменском, Жуковском и Лыткарино. Также небольшой снег фиксируется в столичных районах Выхино, Жулебино и Новогиреево.

Осадков на северо-западе и северо-востоке Москвы и Московской области пока не выявлено.

Ранее синоптики прогнозировали, что в столичном регионе в период с вечера 8 января до конца суток 9 января ожидается сильный снегопад с метелью и усилением ветра до 18 метров в секунду.

Ожидается, что за этот период в Москве может выпасть почти две трети от месячной нормы осадков. На фоне непогоды городские службы работают в усиленном режиме. Каждые несколько часов коммунальщики будут проводить прометание с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика