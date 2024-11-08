Участники "Конструкторского бюро будущего" защитили свои проекты в Москве

Участники "Конструкторского бюро будущего" защитили свои проекты в Национальном центре Россия". Авторы идей – около 300 молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет, активно вовлеченных в работу платформы "Россия – страна возможностей". Они исследовали векторы технологического и гуманитарного развития страны.

Основным результатом работы стала разработанная "Карта будущего России – 2050". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.