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08 ноября, 17:30

Общество

Участники "Конструкторского бюро будущего" защитили свои проекты в Москве

Участники "Конструкторского бюро будущего" защитили свои проекты в Москве

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Участники "Конструкторского бюро будущего" защитили свои проекты в Национальном центре Россия". Авторы идей – около 300 молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет, активно вовлеченных в работу платформы "Россия – страна возможностей". Они исследовали векторы технологического и гуманитарного развития страны.

Основным результатом работы стала разработанная "Карта будущего России – 2050". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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