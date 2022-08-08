Москвичам порекомендовали соблюдать меры безопасности из-за непогоды

Москвичам порекомендовали соблюдать меры безопасности и ограничить свое пребывание на улице 8 августа. Причина – возможная сильная гроза с дождем. Об этом предупредил портал mos.ru.

Также стоит по возможности обходить опоры линий электропередачи и не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями. О предстоящей непогоде в столице уже предупредили и в МЧС.

Ближе к выходным синоптики пообещали жару 28 градусов. Однако ночью в городе ожидается всего 16 градусов. А с четверга на пятницу – и вовсе около 10. Каких еще сюрпризов ждать от столичной погоды? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.