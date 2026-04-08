Пик арктического вторжения в Москве прогнозируется 9 апреля

Четверг, 9 апреля, станет пиком арктического вторжения и самым холодным днем недели в Москве, рассказали синоптики. Температура не поднимется выше плюс 2 градусов. Из облаков будет идти мокрый снег и снежная крупа вперемежку с дождем, ожидаются порывистый ветер и гололедица.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температурный фон уже на 5–6 градусов ниже нормы для этого времени года. Эксперт пояснил, что арктические вторжения в центральную Россию возможны вплоть до первой декады мая и происходящее укладывается в рамки метеостатистики.

