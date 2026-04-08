Развитие военной науки обсудили в Москве на базе Военного университета Минобороны

В Москве на базе Военного университета министерства обороны прошла встреча, на которой обсудили развитие военной науки, а также перспективы военно-исторической работы, которую необходимо проводить в том числе в вузах. Опытом и взглядами обменялись представители органов военного управления, преподаватели и ученые.

Председатель Военно-научного комитета Вооруженных сил РФ Василий Трушин заявил, что без правильного понимания уроков военной истории невозможно глубоко осмыслить сущность современных явлений в военном деле и определить тенденции его дальнейшего развития. Сбор специалистов по военно-исторической работе продлится несколько дней.

