В столичном Дептрансе призвали водителей к внимательности из-за непогоды

В ближайшее время в Москву придет град с сильным ветром. При этом в некоторых районах столицы уже начался дождь.

В столичном Дептрансе призвали водителей к внимательности. Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим, отказаться от резкого перестроения, не отвлекаться на гаджеты и не парковаться под деревьями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

