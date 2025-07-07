Аномальная жара в Москве сохранится до 13 июля

В Москве аномальная жара продлится до конца недели – 13 июля. Синоптики прогнозируют температуру до 35 градусов, палящее солнце и летние грозы, спасатели выпустили предупреждение.

Уже 7 июля на некоторых вокзалах и станциях МЦД из-за жары начали бесплатно раздавать воду. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, теперь в столицу поступают горячие воздушные массы с юго-запада.

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