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07 июля, 16:15

Общество

Аномальная жара в Москве сохранится до 13 июля

Аномальная жара в Москве сохранится до 13 июля

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В Москве аномальная жара продлится до конца недели – 13 июля. Синоптики прогнозируют температуру до 35 градусов, палящее солнце и летние грозы, спасатели выпустили предупреждение.

Уже 7 июля на некоторых вокзалах и станциях МЦД из-за жары начали бесплатно раздавать воду. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, теперь в столицу поступают горячие воздушные массы с юго-запада.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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