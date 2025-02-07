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07 февраля, 11:30

Общество

Ресторатор Артем Лосев рассказал, как выбрать хорошее заведение в Москве

Ресторатор Артем Лосев рассказал, как выбрать хорошее заведение в Москве

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Ресторатор Артем Лосев рассказал, как выбрать хорошее заведение в Москве. По его словам, нужно обязательно посмотреть соцсети заведения, оценить его визуальную составляющую и почитать комментарии гостей. Он отметил, что меню в профилях таких мест должно сопровождаться фотографиями и ценами.

Однако Лосев подчеркнул, что, если в ресторане сложно забронировать столик, значит, он очень популярен. Это говорит о том, что его точно стоит посетить.

Большое интервью с Артемом Лосевым выйдет в пятницу, 7 февраля, в эфире телеканала Москва 24.

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