Ресторатор Артем Лосев рассказал, как выбрать хорошее заведение в Москве. По его словам, нужно обязательно посмотреть соцсети заведения, оценить его визуальную составляющую и почитать комментарии гостей. Он отметил, что меню в профилях таких мест должно сопровождаться фотографиями и ценами.

Однако Лосев подчеркнул, что, если в ресторане сложно забронировать столик, значит, он очень популярен. Это говорит о том, что его точно стоит посетить.

Большое интервью с Артемом Лосевым выйдет в пятницу, 7 февраля, в эфире телеканала Москва 24.