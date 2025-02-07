Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 7 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, 7 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем столбики термометров в столице покажут от минус 2 до 0 градусов, по области – от минус 5 до 0 градусов.

Скорость северо-восточного ветра составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 774 миллиметра ртутного столба.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупреждала, что 7 февраля в Москве может установиться новый суточный рекорд атмосферного давления, обновив максимальный показатель 2012 года в 773 миллиметра ртутного столба.

