Масштабная программа экскурсий для учеников предпрофессиональных классов началась в Москве, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Школьники познакомятся с работой современных медицинских учреждений, высокотехнологичных производств и редакций СМИ.

По словам Раковой, задача программы – помочь будущим специалистам выбрать подходящий вуз, направление и факультет по интересам. Они смогут погрузиться в профессию, получить новые навыки, компетенции и полезные советы от потенциальных работодателей.

