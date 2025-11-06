Форма поиска по сайту

06 ноября, 10:45

Общество

Масштабная программа экскурсий для учеников предпрофессиональных классов началась в Москве

Масштабная программа экскурсий для учеников предпрофессиональных классов началась в Москве

Масштабная программа экскурсий для учеников предпрофессиональных классов началась в Москве, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Школьники познакомятся с работой современных медицинских учреждений, высокотехнологичных производств и редакций СМИ.

По словам Раковой, задача программы – помочь будущим специалистам выбрать подходящий вуз, направление и факультет по интересам. Они смогут погрузиться в профессию, получить новые навыки, компетенции и полезные советы от потенциальных работодателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

