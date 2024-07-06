Дом из морских контейнеров заметили в Дмитровском городском округе

Один из предпринимателей построил дом из морских контейнеров в Дмитровском городском округе. Он решил объединить спорт, арт и лес.

Идея построить дом из морских контейнеров загородом появилась у мужчины в пандемию. Металлические ящики были привезены из Владивостока. Изнутри здание представляет собой привычный дом, а снаружи он выглядит как группа металлических блоков.

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