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06 июля, 07:30

Общество

Дом из морских контейнеров заметили в Дмитровском городском округе

Дом из морских контейнеров заметили в Дмитровском городском округе

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Один из предпринимателей построил дом из морских контейнеров в Дмитровском городском округе. Он решил объединить спорт, арт и лес.

Идея построить дом из морских контейнеров загородом появилась у мужчины в пандемию. Металлические ящики были привезены из Владивостока. Изнутри здание представляет собой привычный дом, а снаружи он выглядит как группа металлических блоков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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