Сергунина рассказала об обучающей программе "Мосволонтера" в честь Года семьи

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ресурсный центр "Мосволонтер" организует обучающий интенсив, приуроченный к Году семьи. В нем могут принять участие взрослые с детьми в возрасте до 10 лет, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она рассказала, что свыше 88 тысяч горожан уже присоединились к обучающим программам "Мосволонтера" за 10 лет. Занятия в семейном формате проведут с учетом разного возраста участников. По словам Сергуниной, добрые дела помогают укрепить отношения с родственниками и служат хорошим примером для молодежи.

Так, интенсив "Включайся. Семья" пройдет 6 июля, накануне Дня семьи, любви и верности. Перед слушателями выступят общественные деятели, тренеры и амбассадоры сообщества "Волонтеры Москвы". Они познакомят москвичей с работой ресурсного центра и возможностями сайта mosvolonter.

Интенсив начнется с интерактивной разминки, на которой участникам предложат обсудить определенную тему сначала между родителями и детьми, а затем в каждой возрастной группе по отдельности. Потом взрослые побеседуют с экспертами о важности личного примера, способах вдохновения ребенка на добрые дела и пользе совместной деятельности.

Кроме того, для детей проведут "Добрый урок", на котором специалисты расскажут, как присоединиться в школьному добровольческому отряду, в каком возрасте можно стать волонтером, а также о том, какие существуют мифы о волонтерстве. Помимо этого, юным слушателям объяснят, как добровольческое движение помогает в учебе, профессии и жизни.

В заключение обучающего интенсива для гостей проведут квест-игру. Семьи будут выполнять задания и попробуют применить полученные знания на практике. После обучения всем слушателям вручат сертификаты. Взрослые участники получат в подарок методическое пособие "Путеводитель волонтера Москвы", а дети – "Азбуку волонтера".

Сергей Собянин заявлял, что московское волонтерское движение объединило более 1,27 миллиона человек. Добровольцы помогают медикам и спасателям, заботятся о пожилых и животных, а также помогают организовывать спортивные мероприятия и городские фестивали. Также по просьбам москвичей два года назад был учрежден знак "Волонтер Москвы", который уже получили 60 горожан.