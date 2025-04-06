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06 апреля, 14:15

Общество

В столице объявили штормовое предупреждение

В столице объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, сугробы сохранятся в Москве до середины апреля

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В Москве объявлено штормовое предупреждение. В ближайший час в городе ожидается очень сильный снег. По прогнозам синоптиков, осадки продлятся до утра 7 апреля. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей просят быть предельно внимательными на улице и отказаться от поездок на автомобиле.

По данным синоптиков, снег в столице продержится до 8 числа, а сугробы растают не раньше 17–18 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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