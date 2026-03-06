Прилегающие к Рижскому рынку улицы оказались забиты автомобилями

Десятки тысяч москвичей отправились за цветами к 8 Марта на Рижский рынок. Прилегающие улицы забиты автомобилями. Люди готовы отстаивать многочасовые очереди, чтобы сэкономить на букете.

Покупатели рассказали, что выбирают тюльпаны. Один из них купил цветы для одногруппниц и ради этого пропустил первую пару в вузе. Другой покупатель приобрел букеты для коллег и отметил, что на рынке цены ниже, чем в магазинах.

