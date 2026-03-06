Москвичам рассказали о погоде 6 марта

Днем 6 марта в Москве температура составляет около минус 1 градуса. Влажность составляет 71%, ветер достигает 5 метров в секунду. Атмосферное давление остановилось на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков пообещал, что 8 марта будет облачно с прояснениями, выглянет солнце и пройдет небольшой снег. Температура в центре города составит плюс 1 градус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.