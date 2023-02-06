Вирусолог оценил распространенность штамма коронавируса "Кракен" в РФ

Штамм коронавируса "Кракен" не станет доминирующим в России, считают в Роспотребнадзоре. Вирусологи обратили внимание на небольшое количество случаев заболеваемости "Кракеном" и разницу по времени их возникновения.

Однако, по данным врачей, количество тестирований на коронавирус остается на прежнем уровне. Связывают это со стабилизацией эпидемиологической обстановки и последовательной отменой антиковидных ограничений. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.