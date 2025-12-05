Форма поиска по сайту

05 декабря, 07:45

Общество

Нумерологи рассказали, в какие числа можно поставить елку

Ученые выяснили, что счастливые пары реже переедают

261 ребенок родился в Москве 4 декабря

Средний размер пенсии в России за год вырос более чем на 11%

"Атмосфера": 1 градус ожидается в Москве вечером 5 декабря

Генеральная прокуратура предложила ввести в РФ "период охлаждения" для сделок с жильем

Канал Москва 24 получил премию за лучший системный проект

"Московский патруль": бассейны в России будут работать по новому стандарту

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 декабря

"Мослекторий": Сергей Харитонов – о пищеварении

Новогоднюю ель необходимо установить в определенные числа декабря, чтобы исполнить свое желание. Нумерологи советуют тем, кто хочет разбогатеть и сделать успешную карьеру, установить ель 14, 15 и 18 декабря. Для желающих личного счастья подойдет 24-е число.

При этом 5, 6 и 7 декабря – неподходящий период. Если нарядить елку в эти дни, то могут начаться финансовые потери и вернуться старые проблемы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

