Нумерологи рассказали, в какие числа можно поставить елку

Новогоднюю ель необходимо установить в определенные числа декабря, чтобы исполнить свое желание. Нумерологи советуют тем, кто хочет разбогатеть и сделать успешную карьеру, установить ель 14, 15 и 18 декабря. Для желающих личного счастья подойдет 24-е число.

При этом 5, 6 и 7 декабря – неподходящий период. Если нарядить елку в эти дни, то могут начаться финансовые потери и вернуться старые проблемы.

