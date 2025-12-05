Форма поиска по сайту

05 декабря, 07:15

Общество

Генеральная прокуратура предложила ввести в РФ "период охлаждения" для сделок с жильем

Генеральная прокуратура предложила ввести в РФ "период охлаждения" для сделок с жильем

Канал Москва 24 получил премию за лучший системный проект

"Московский патруль": бассейны в России будут работать по новому стандарту

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 декабря

"Мослекторий": Сергей Харитонов – о пищеварении

"Миллион вопросов": врач рассказала о пользе и вреде БАДов

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в Москве

"Вопрос спорный": буллинг предложили отнести к экстремистскому движению в России

Телеканал Москва 24 получил премию имени Владимира Зворыкина за лучший системный проект

Телеканал Москва 24 стал победителем премии имени Владимира Зворыкина

Генеральная прокуратура предложила ввести в России "период охлаждения" для подозрительных сделок с жильем из-за роста мошенничества. В ведомстве отметили, что это даст время обдумать решение и избежать обмана.

Росреестр, в свою очередь, планирует увеличить сроки регистрации, если продавец является пенсионером. Обсуждается и создание института доверенных лиц. Все эти шаги направлены на повышение безопасности на рынке недвижимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

