Генеральная прокуратура предложила ввести в РФ "период охлаждения" для сделок с жильем

Генеральная прокуратура предложила ввести в России "период охлаждения" для подозрительных сделок с жильем из-за роста мошенничества. В ведомстве отметили, что это даст время обдумать решение и избежать обмана.

Росреестр, в свою очередь, планирует увеличить сроки регистрации, если продавец является пенсионером. Обсуждается и создание института доверенных лиц. Все эти шаги направлены на повышение безопасности на рынке недвижимости.

