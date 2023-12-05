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05 декабря, 16:45

Общество

Финал программ по развитию бизнеса для школьников и студентов от "Сбера" прошел в Москве

Финал программ по развитию бизнеса для школьников и студентов от "Сбера" прошел в Москве

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В Москве состоялся финал программ по развитию бизнеса для школьников и студентов от "Сбера". Стартапы получили инвестиции на 80 миллионов рублей. В событии участвовали девять команд.

До этого в течение полугода начинающие бизнесмены продвигали свои проекты, изучали клиентов, добивались первых продаж и вели переговоры с потенциальными инвесторами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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