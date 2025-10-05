Новости регионов: башкирские силачи установили рекорд по буксировке ракеты "Тополь-М"

Спортсмены из Башкирии установили мировой рекорд по буксировке ракетного комплекса "Тополь-М" весом 44 тонны. Силачи сдвинули зенитную систему на 84 метра за восемь секунд. Готовиться к рекорду начали еще летом. Главная сложность была в том, что подобные машины не предназначены для буксировки, так как сами по сути являются тягачами.

Река Тура обмелела уже на семь метров, обнажив ржавые конструкции и камыш. Среди причин – жара, слабые притоки и застройка. Все это грозит ухудшением качества воды, а также подорожанием ее очистки и экологическими проблемами. Кроме того, ученые предупреждают о риске дефицита воды, а потому власти планируют расчистку русла, а также восстановление малых рек.

Ленинградская область переживает нашествие диких кабанов. Особенно много их замечено в Зеленогорске, Сестрорецке и Всеволожском районе. Животные носятся по дорогам и дворам деревень и поселков. Сейчас у кабанов брачный период, поэтому они могут вести себя агрессивно и неадекватно.

