Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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Общество

Москвичам рассказали, где можно отдохнуть в жару

Москвичам рассказали, где можно отдохнуть в жару

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В Москве установилась 30-градусная жара. В такую погоду многие москвичи устремились отдыхать на пляжах.

Например, большой количество отдыхающих зафиксировано у Большого Дзержинского карьера. Там также проходят соревнования по вейкборду.

В воскресенье, 6 августа, столбики термометров поднимутся еще выше – до 34 градусов. Вечером будет примерно 23–24 градуса. Но уже в середине следующей недели температура постепенно будет опускаться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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