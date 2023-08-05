Москвичам рассказали, где можно отдохнуть в жару

В Москве установилась 30-градусная жара. В такую погоду многие москвичи устремились отдыхать на пляжах.

Например, большой количество отдыхающих зафиксировано у Большого Дзержинского карьера. Там также проходят соревнования по вейкборду.

В воскресенье, 6 августа, столбики термометров поднимутся еще выше – до 34 градусов. Вечером будет примерно 23–24 градуса. Но уже в середине следующей недели температура постепенно будет опускаться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.