На улицах Москвы дежурят 300 бригад "Мосводостока"

На улицах Москвы дежурит 300 бригад, около 1000 человек и 290 единиц техники "Мосводостока". Об этом заявил руководитель пресс-службы организации Евгений Лукашевич.

По информации мэрии, самым интенсивным дождь был в Восточном округе, там выпало 62 процента от месячной нормы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.