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05 апреля, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать стильный и качественный демисезонный плащ

Эксперт рассказала, как выбрать стильный и качественный демисезонный плащ

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По словам имиджмейкера Ольги Беликовой, при выборе стильного плаща стоит обратить внимание на модели, сшитые из кожзама или хлопка. При этом актуальное изделие может быть бежевого, кремового, молочного цвета или оттенка слоновой кости.

При этом в дождливую погоду с хлопковым плащом придется носить с собой зонт. Иногда такую верхнюю одежду покрывают специальной мембраной, которая не попускает ветер и влагу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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