Молодожены смогут провести церемонию бракосочетания в "Саду благодарности" в Москве

Московские молодожены получили возможность провести эксклюзивную церемонию бракосочетания. Ее организуют 26 февраля в "Саду благодарности", открытом в честь медиков, на территории НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, для участия необходимо прислать письмо со своей историей знакомства на электронную почту управления ЗАГС Москвы. Организаторы выберут пару с самым трогательным рассказом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.