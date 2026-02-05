Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 13:15

Общество

Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 10 сантиметров

Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 10 сантиметров

В Балашихе заметили лося, который хотел зайти в автобус

Отечественная вакцина от ротавируса готовится к выпуску в России

Температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов в Москве в ночь на 6 февраля

Похолодание ожидается в Москве к вечеру 5 февраля

Кроссовки брендов Nike и Adidas оказались подделкой в торговых центрах по всей России

"Специальный репортаж": иммунитет

"Доктор 24": врач рассказал, что нужно делать при болях в спине

23 дня осталось до наступления весны

Трое студентов рассказали о погоде на Новокузнецкой улице в Москве 5 февраля

Высота снежного покрова в Москве за неделю уменьшилась на 10 сантиметров и теперь составляет чуть более полуметра. Это 142% от месячной нормы. Однако в ближайшие дни в городе прогнозируется новый снегопад, когда на смену антициклону придет атмосферный фронт.

Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, двухнедельный период аномальной стужи достигнет апогея в ночь на 6 февраля, когда температура в Москве может опуститься до минус 20–23 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоИван ЕвдокимовАлексей ПименовМария Рыбакова

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика