Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 10 сантиметров

Высота снежного покрова в Москве за неделю уменьшилась на 10 сантиметров и теперь составляет чуть более полуметра. Это 142% от месячной нормы. Однако в ближайшие дни в городе прогнозируется новый снегопад, когда на смену антициклону придет атмосферный фронт.

Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, двухнедельный период аномальной стужи достигнет апогея в ночь на 6 февраля, когда температура в Москве может опуститься до минус 20–23 градусов.

