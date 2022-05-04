Летний сезон "Московского долголетия" будет проходить в 18 столичных парках

В столице запускают летний сезон проекта "Московское долголетие". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более 30 тысяч москвичей старшего поколения смогут заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, рисованием, танцами и другими активностями. Занятия будут проходить в 18 крупных городских парках и на более 300 парковых территориях.

Также возобновляют спецпроект "Добрый автобус" – экскурсии по историческим местам Москвы и Подмосковья. В 2022 году запланировано более 35 маршрутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.