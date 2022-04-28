Театральные постановки и концерты пройдут в заключительный день фестиваля "Пасхальный дар"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В последний день московского фестиваля "Пасхальный дар", 28 апреля, на окружных площадках пройдут театральные постановки и концерты. Гостям покажут хорошо известные сказки, также прозвучит этно-фолк и любимые русские народные мелодии, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

На улице Теплый Стан в 17:00 состоится спектакль Московского областного театра кукол "Принцесса Крапинка" по мотивам сказок голландской писательницы Анни Шмидт. На Профсоюзной улице в в это же время Пушкинский музыкальный театр покажет постановку "Котенок Гав". В 18:00 на этой площадке состоится "Три веселых поросенка, или Как подружиться с Волком" от Московского детского театра марионеток.

На бульваре Дмитрия Донского в 17:00 театр "Оранжевое небо" представит "Теплый хлеб", а в 18:00 гости смогут увидеть музыкальную сказку "Путешествие Голубой Стрелы" по мотивам одноименной книги Джанни Родари. На улице Перерва в 18:00 начнутся "Дачные удовольствия", поставленные театром Николая Скорика по знаменитым рассказам Чехова. "Цветик-семицветик" в исполнении актеров театра "Ля Друзья" представят в 18:00 на Коптевском бульваре.

Среди запланированных мероприятий также "Маленький принц" в 17:00 и "Доктор Айболит" в 18:00 в сквере возле станции метро "Некрасовка", а также "Аленький цветочек" в 17:00 в сквере у Гольяновского пруда.

Увидеть постановку "Аленький цветочек" можно будет и на Вешняковской улице в 17:00. А посетителям площадки фестиваля на Матвеевской улице в 18:00 представят кукольный спектакль "Пум-пурум" про волшебников и сказочников.

На улице Хачатуряна в 18:00 фолк-группа "Крапива" даст возможность послушать красивую музыку, среди жанров которой фолк, рок и ретро.

Отмечается, что на всех площадках фестиваля посетителям приготовят угощения и сувениры, кроме того, юные участники смогут посетить кулинарные и творческие мастер-классы.

Ранее сообщалось, что в последний день фестиваля "Пасхальный дар" пройдут также и благотворительные мероприятия. В Москве состоятся мастер-классы и лекции от благотворительных фондов. Свои программы на фестивале представляют более 40 организаций, которые специализируются на оказании поддержки тяжелобольным людям и бездомным животным.