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04 апреля, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 апреля

"Это Москва. Люди": Антон Иванов

Психотерапевт рассказала, как короткие видео влияют на пользователей соцсетей

Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные

Температура воздуха опустится ниже нуля 4 апреля

"Миллион вопросов": психолог рассказала об одиночестве в современном мире

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 5 апреля

Мощный циклон с дождями и снегопадами придет в Москву

Дирижеры и стюарды становятся героями вирусных роликов

"Доктор 24": психотерапевт рассказала, как справиться с синдромом самозванца

В ночь на 5 апреля, субботу, температура в столице опустится до трех градусов тепла, а в предстоящие выходные в Москву вернутся заморозки и снегопады. В столичном Дептрансе предупредили о возможной гололедице в городе. При этом пятница, 4 апреля, в Москве стала самым теплым днем с начала года.

Исторический 10-й корпус Боткинской больницы открылся после масштабной модернизации. Облик здания тщательно восстановили, а внутри все соответствует современным высоким стандартам московских клиник.

Крупный пожар произошел в поселке Ранцево Тверской области. Огонь охватил три деревянных дома и еще семь хозяйственных построек. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. К тушению привлекли 21 единицу техники и даже пожарный вертолет Ми-8.

На востоке Москвы в ночь на 4 апреля сгорели три машины. Все началось с того, что неизвестный поджег автомобиль, однако пламя тут же перекинулось на соседние машины. Преступника сейчас разыскивает полиция.

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