Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 апреля

В ночь на 5 апреля, субботу, температура в столице опустится до трех градусов тепла, а в предстоящие выходные в Москву вернутся заморозки и снегопады. В столичном Дептрансе предупредили о возможной гололедице в городе. При этом пятница, 4 апреля, в Москве стала самым теплым днем с начала года.

Исторический 10-й корпус Боткинской больницы открылся после масштабной модернизации. Облик здания тщательно восстановили, а внутри все соответствует современным высоким стандартам московских клиник.

Крупный пожар произошел в поселке Ранцево Тверской области. Огонь охватил три деревянных дома и еще семь хозяйственных построек. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. К тушению привлекли 21 единицу техники и даже пожарный вертолет Ми-8.

На востоке Москвы в ночь на 4 апреля сгорели три машины. Все началось с того, что неизвестный поджег автомобиль, однако пламя тут же перекинулось на соседние машины. Преступника сейчас разыскивает полиция.