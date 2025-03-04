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04 марта, 11:15

Общество

Клещи активизировались в Москве и Подмосковье из-за теплой зимы

Клещи активизировались в Москве и Подмосковье из-за теплой зимы

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Специалисты сообщили, что в Москве и области уже появились первые клещи. По данным Роспотребнадзора, из-за теплой и бесснежной зимы насекомые активизировались сразу в нескольких регионах, хотя обычно это происходит только в апреле.

Ветеринарные клиники рекомендуют жителям заранее обрабатывать домашних животных, так как первые атаки клещей были зафиксированы в январе. Для защиты питомцев применяют капли на холку, специальные ошейники и комплексные прививки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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