В Москве 3 августа дневная температура достигнет 27 градусов

В столице 3 августа установится комфортная погода для прогулок. Днем температура поднимется до 27 градусов, осадков не прогнозируется благодаря антициклону, а вечером температура опустится до 21 градуса при влажности около 30%.

Синоптики отмечают, что москвичам стоит привыкать к новым климатическим условиям, напоминающим субтропики, когда жара выше 30 градусов и сильные ливни становятся привычными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.