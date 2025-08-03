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03 августа, 09:15

Общество

В Москве 3 августа дневная температура достигнет 27 градусов

В Москве 3 августа дневная температура достигнет 27 градусов

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В столице отпразднуют День ВДВ 2 августа

В столице 3 августа установится комфортная погода для прогулок. Днем температура поднимется до 27 градусов, осадков не прогнозируется благодаря антициклону, а вечером температура опустится до 21 градуса при влажности около 30%.

Синоптики отмечают, что москвичам стоит привыкать к новым климатическим условиям, напоминающим субтропики, когда жара выше 30 градусов и сильные ливни становятся привычными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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